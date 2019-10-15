Боевые истребители в честь Путина раскрасили небо над Абу-Даби в цвета российского флага

(Казань, 15 октября, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин провел официальную встречу с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заид Аль-Нахайяном, которая состоялась во дворце Каср аль-Ватан в Абу-Даби. Глава российского государства прибыл на площадку ко дворцу на автомобиле Aurus, сообщает РИА Новости.

«Автомобиль Президента в сопровождении кавалерийского эскорта подъехал к главному входу, в это время над дворцом пролетела эскадра истребителей, раскрасив небо цветами российского флага. После этого расположенные неподалеку от дворца пушки произвели 21 залп», – уточняется в сообщении агентства.

Президент РФ Владимир Путин сегодня прибыл с государственным визитом в ОАЭ. Как уточняет пресс-служба главы государства, в планах российского лидера обсудить с Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном вопросы наращивания взаимодействия в торгово‑экономической и инвестиционной сферах. Кроме того, запланирован обмен мнениями по международной и региональной проблематике. Программой визита предусмотрено совместное участие Владимира Путина и Мухаммеда Аль Нахайяна во встрече с представителями деловых кругов России и ОАЭ.

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