Яков Геллер расскажет челнинским предпринимателям об электронной биржевой площадке

(Набережные Челны, 15 октября, «Татар-информ»). 17 октября в 15 часов в мэрии Набережных Челнов состоится семинар-совещание по республиканскому маркетинговому центру с участием генерального директора Агентства по государственному заказу РТ Якова Геллера, сообщает пресс-служба мэрии.

Участники семинара узнают о том, как найти поставщика или заказчика на продукцию в своем городе, используя биржевую площадку агентства.

Ранее гендиректор агентства, выступая на съезде предпринимателей Набережных Челнов, похвалил местных представителей бизнеса за активность на электронных торгах.

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