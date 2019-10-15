В июне 2020 года в Казани пройдет международный научный спортивный конгресс

(Казань, 15 октября, «Татар-информ»). С 10 по 13 июня следующего года в Поволжской академии спорта пройдет XXIV Международный научный конгресс «Олимпийский спорт и спорт для всех», сообщается на официальном сайте академии.



В мероприятии примут участие члены Международного олимпийского комитета, Международной федерации студенческого спорта, отечественные и зарубежные ученые и специалисты в области физкультуры и спорта, а также научные сотрудники, аспиранты и студенты высших учебных заведений.



Цель конгресса – консолидация ученых и специалистов для обсуждения различных проблем олимпийского спорта и образования, спорта высших достижений и спорта для всех, говорится на сайте Поволжской академии.

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