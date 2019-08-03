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Татар-информ

15 октября 2019, 13:12

ПолитикаОбщество

В Госсовете РТ предложили обязать посетить больницы и морги перед получением водительских прав

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ПолитикаОбщество

В Госсовете РТ предложили обязать посетить больницы и морги перед получением водительских прав

Фото: ГИБДД РТ

Депутаты обеспокоились большим количеством аварий на дорогах.

(Казань, 15 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сделать обязательным посещение больниц и моргов для жителей, желающих получить водительское удостоверение, предложил депутат Госсовета РТ Дмитрий Самаренкин. Такое предложение он озвучил сегодня на заседании парламентского Комитета по бюджету, налогам и финансам.

«Мы еженедельно видим, что происходит на дорогах, – аварии. Есть такое предложение – для людей, получающих права, обязательным сделать посещение наших больниц и моргов, чтобы они, придя в эти медицинские учреждения, увидели, какое количество жертв в результате автоаварий происходит. Чтобы понимали, что садясь за руль, они фактически берут в руки оружие. То есть могут лишить жизни и себя, и всех остальных», – сказал депутат.

«Может, кто-то подскажет, есть или нет в этом минусы, но человек всегда подумает, садясь за руль после увиденного, что может произойти на дорогах. Мы спасем большое количество жизней, да если даже и одну спасем», – продолжил Дмитрий Самаренкин.

Председатель Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин ответил, что в этом предложении «есть резон, и его надо проработать». «Когда проезжаешь мимо "кладбища машин", которые побывали в аварии, даже это заставляет задуматься», – заметил он.

По мнению заместителя Председателя Госсовета РТ Юрия Камалтынова, можно было бы сделать обязательным оснащение учебных классов автошкол хорошей фото- и видеоподборкой с мест аварии.

«Либо это. Чтобы они видели последствия аварий. Одним уроком это сделать», – поддержал Дмитрий Самаренкин.

Депутат добавил, что при необходимости можно разработать соответствующую законодательную инициативу и обсудить документ.

«Давайте подумаем, как это сделать», – подытожил Леонид Якунин.

В целом, парламентарии поддержали озвученное на заседании предложение.  

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