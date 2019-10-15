В Челнах мужчина вызвал полицейских, сообщив, что его супруга планирует взорвать в магазине гранату

(Набережные Челны, 15 октября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Экстренные службы Набережных Челнов дважды за сутки выезжали по ложным вызовам, сообщил ИА «Татар-информ» источник в правоохранительных органах.

В одном случае бдительность проявил житель поселка Сидоровка. Ему показался подозрительным трактор, который подъехал слишком близко к забору детского сада «Тополек». Представители спецслужб, выехавшие по вызову, установили, что спецтехника принадлежит дорожникам, которые убирают данную территорию.

Во втором случае мужчина сообщил, что его супруга ушла в магазин с сумкой, в которой лежит граната. По словам звонившего, женщина собирается взорвать продуктовый магазин на улице Раскольникова. Однако прибывшие в магазин сотрудники МЧС и полицейские женщины с гранатой не обнаружили.



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