Премию имени Лобачевского в 75 тыс. долларов КФУ вручит в императорском зале 2 декабря

(Казань, 15 октября, «Татар-информ», Оксана Романова). Премию имени Лобачевского за достижения в области математики КФУ вручит в императорском зале исторического корпуса вуза 2 декабря. Церемонию с призом в 75 тыс. долларов анонсировала сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» директор департамента PR и рекламы КФУ Лейла Мухтарова.

«Лауреат Даниэль Вайс, представитель Университета Макгилла из Канады, приедет с семьей — с женой, детьми. Будут присутствовать члены жюри, участники молодежной школы-конференции “Лобачевские чтения”. Это будет императорский зал Казанского университета. Сейчас ведутся переговоры с членами семьи», — сказала Мухтарова.

Приезд в КФУ для личного получения премии имени Лобачевского является обязательным условием для ее присуждения.

Помимо премии Даниэль Вайс будет удостоен также медали имени Лобачевского — за доказательство гипотезы Хакена, с помощью которой можно исследовать ряд бесконечных групп. Как подчеркнул профессор Нью-Йоркского университета Михаил Громов, выдвинувший Вайса на соискание премии Лобачевского, наработки последнего «составляют наиболее значительный вклад в геометрию Лобачевского и теории геометрических групп за последние 30 — 40 лет».

Возрожденную после нескольких лет премию имени Лобачевского, уходящую корнями в 1893 год, КФУ возобновил в 2017 году. Она вручается раз в два года. Предыдущим обладателем награды стал профессор Калифорнийского университета Ричард Шейн.

Дата вручения премии, 2 декабря, неслучайна: великий математик, ректор Императорского Казанского университета Николай Лобачевский родился 1 декабря 1792 года (в этом году 1 декабря — воскресенье, в связи с чем церемония назначена на следующий день).

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