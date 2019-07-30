В Нацмузее РТ откроется посвященная татарскому писателю Наби Даули выставка

(Казань, 15 октября, «Татар-информ»). 17 октября в Национальном музее РТ откроется выставка «Наби Даули: между жизнью и смертью» из цикла музейно-образовательного проекта «100 имен к столетию ТАССР». Об этом сообщает пресс-служба музея.



Впервые на выставке гости ознакомятся с копиями документов из архивов ФСБ, книгами, художественными картинами, личными вещами писателя, хранящимися в фондах музея, Института языка, литературы и искусства имени Г. Ибрагимова, Национального культурного центра «Казань», театра «Экият».



Наби Даули – участник Великой Отечественной войны и антифашистского движения сопротивления в лагерях Бухенвальд-Дора. В этот же день в стенах музея пройдут творческая встреча и круглый стол, посвященный известному татарскому писателю.



Круглый стол состоится при участии ученых и писателей, а также делегации преподавателей и исследователей из Германии во главе с директором Института кавказских, татарских и туркестанских исследований Штеффена Mиcте Хотопп-Рике.



Визит делегации состоится в рамках международного сотрудничества научных и общественных организаций, которые занимаются изучением истории и культуры татарского и других тюркских народов.



Судьба Наби Даули, как и судьбы многих его соотечественников, была непростой. В годы войны он оказался в плену в концлагере Бухенвальд-Дора, где работал в штольнях и каменоломнях. Тяготы военного плена не сломили дух писателя, и он стал одним из участников группы антифашистского сопротивления.



В апреле 1945 года он бежал из плена и сражался в рядах Красной Армии. На Родине прошел через репрессии. О жизни и судьбах людей в плену он написал в книге «Между жизнью и смертью», которая вышла в 1957 году и получила популярность и широкое признание.



В 1977 году был подписан Указ о награждении Наби Даули медалью «Участник антифашистского движения в лагере смерти Бухенвальд-Дора», которую передали родственникам только в 1990 году, через полгода после смерти писателя. В 2012 году в честь Наби Даули была названа улица в Казани.

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