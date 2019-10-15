Мэр Казани на проверке снегоуборочной техники: Добро пожаловать, зимушка-зима

(Казань, 15 октября, «Татар-информ», Артур Казанцев). С 15 октября Татарстан переходит на зимнее содержание дорожной сети, 90% техники уже готово к работе в зимних условиях, заготовлено 75 тыс. тонн песчано-солевой смеси и 6,5 тыс. тонн реагента. Мэр столицы Татарстана ознакомился с готовностью зимней спецтехники.

«Когда мы переходим на зимнее содержание дорог — это каждый раз испытание, не было еще ни одной не снежной зимы. Поэтому объем вывозимого снега примерно одинаковый, в прошлом году мы вывезли 850 тыс. тонн снега, из которого 70% утилизировано в снегоплавильных камерах — это улучшает нашу экологию, мы уходим от несанкционированного складирования снега», — отметил градоначальник.

Всего к уборке казанских дорог зимой планируется привлечь 550 единиц техники, а в случае резкого ухудшения погоды разработан план «Буран», согласно которому число снегоуборочной техники доведут до 1000 единиц.

«К любой снежной атаке мы готовы, единственное — надо понимать, что никто не обещает ловить снег на лету, у любой уборки есть нормативные сроки, и в Казани установили их более жесткими, нежели в других городах-миллионниках, поэтому это тот случай, когда сани готовят не зимой, а летом. Мы приехали посмотреть готовность нашей техники, уверенность есть, поэтому добро пожаловать, зимушка-зима, будем встречать во всеоружии», — подчеркнул Ильсур Метшин.

Ему рассказали, что для противогололедной обработки городских дорог заготовлено 75 тыс. тонн песчанно-солевой смеси и 6,5 тыс. тонн реагента. В конце года планируется приобрести еще 13 тыс. тонн реагента. Для утилизации снега готовятся 6 снегоплавильных пунктов.

«В этом году приобретено дополнительно 35 единиц техники — это тротуароуборочные машины, 25 тракторов, которые купили сами подрядные организации и 10 универсальных машин, которые были приобретены за счет бюджета РТ — вакуумно-подметальные машины, которые в летний период работают на уборке тротуаров, а в зимнее время могут работать еще и на разметании снега. На сегодняшний день переоборудование техники практически завершено на 90%, осталось 10% — это комплексные дорожные машины, которые в настоящий период времени задействованы на мойке дорог и объектах благоустройства», — рассказал председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев.

Общая площадь очищаемой территории городских дорог составляет свыше 21 млн кв. метров. За содержание дорог отвечают 4 генподрядные организации, с ними заключены договора до конца текущего года.

«Парк уже готов принять зиму, на данный момент 30 комбинированных дорожных машин мы уже переоборудовали, у нас еще есть та техника, которая работает в летнем режиме, но мы ее переоборудуем за пять дней. На предприятии 30 КДМ, 33 тракторные щетки, 31 погрузчик и 7 снегопогрузчиков. Убирать мы будем Приволжский и Вахитовский районы: 7 млн кв. метров», — поделился главный инженер МУП «Горводзеленхоза» Радик Саттаров.

Он добавил, что при подготовке к зиме на уборочной технике ставятся плуга-щетки, и если будет неожиданный снегопад, к нему предприятие будет готово.

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