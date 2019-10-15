В Казани долину реки Нокса превратят в благоустроенную эко-зону с учетом мирового опыта

(Казань, 15 октября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Татарстан продолжит благоустраивать эко-зоны, приступив к благоустройству долины реки Нокса в Казани. Об этом рассказала помощник Президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова на брифинге в Кабмине РТ.

«Мы планируем приступить к работе над долиной реки Нокса и Ноксинским спуском. Мы совершенно точно осознаем, что нам необходим международный опыт, чтобы правильно развивать экологическую инфраструктуру», — сказала Фишман-Бекмамбетова.

Обсуждение благоустройства эко-зон планируется на Всемирном конгрессе World Urban Parks, который пройдет в выставочном центре «Казань Экспо» с 18 по 20 октября.

«Очевидно, что мы перешли от декларации статуса “Особо охраняемые природные территории” к реальной работе по освоению этих зон», — заключила помощник Президента РТ.

Ранее при благоустройстве набережной основной акцент сделали на восстановление экологии озера Нижний Кабан. В прошлом году был завершен гидротехнический этап восстановления эко-системы Лебяжьих озер.

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