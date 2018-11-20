Зеленодольский завод имени Горького в 2020 году спустит на воду первое пассажирское судно на СПГ

(Иннополис, 15 октября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Зеленодольский судостроительный завод на выставке в Иннополисе представил новое речное экскурсионное пассажирское судно на сжиженном природном газе (СПГ), которое собирается выпускать в следующем году.

«На сегодняшний день у нас есть машины, сельхозтехника на СПГ, а судов нет. Мы при поддержке республики ведем проектирование и подготавливаем производство такого судна», — отметил заместитель генерального директора, технический директор Зеленодольского завода им. Горького Вячеслав Подоксик.

Длина судна — 55 метров, ширина — 10,4 метра, оно рассчитано на 180 человек. Сейчас идет подбор двигателей, энергетической установки и всего оборудования.

«Есть много вопросов, которые сегодня возникают. Технический регламент сегодня нужно пересматривать, мы сейчас этим занимаемся вместе с речным регистром России и Минтрансом, есть вопросы по оборудованию, но планируем в следующем году начинать выпускать судно», — сказал Вячеслав Подоксик.

В Университете Иннополис предприятия Татарстана выставили инновационные и импортозамещающие продукты.

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