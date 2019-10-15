(Казань, 15 октября, «Татар-информ»). Президент РФ назначил четверых председателей районных судов в Татарстане, сообщается на официальном портале правовой информации.
«Новым председателем Московского районного суда Казани стал Константин Галишников», – сообщается на официальном портале правовой информации.
Кроме того, новые главы судов появились в Зеленодольском и Мензелинском районах республики. Ими стали Азат Гильмутдинов и Искандер Ахметзянов. Также сменился председатель Ново-Савиновского районного суда Казани. Эту должность занял Александр Ковальчук.