(Казань, 15 октября, «Татар-информ»). Президент РФ назначил четверых председателей районных судов в Татарстане, сообщается на официальном портале правовой информации.

«Новым председателем Московского районного суда Казани стал Константин Галишников», – сообщается на официальном портале правовой информации.

Кроме того, новые главы судов появились в Зеленодольском и Мензелинском районах республики. Ими стали Азат Гильмутдинов и Искандер Ахметзянов. Также сменился председатель Ново-Савиновского районного суда Казани. Эту должность занял Александр Ковальчук.



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