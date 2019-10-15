Глава Минстроя России станет гостем Всемирного конгресса World Urban Parks в Казани

(Казань, 15 октября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев приедет в Казань на Всемирный конгресс World Urban Parks. Об этом рассказала помощник Президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова на брифинге в Кабмине РТ, отвечая на вопрос корреспондента ИА «Татар-информ».

«Владимир Владимирович [Якушев] примет участие в пленарной сессии на открытии конгресса. Думаю, что мы успеем ему показать какие-то из наших казанских достижений», — сказала Фишман-Бекмамбетова.

Якушев возглавил федеральный Минстрой в мае прошлого года. Прежде он работал губернатором Тюменской области.

«Мы будем обсуждать, как его практический опыт работы в Тюменской области повлияет на то, как мы будем строить нашу программу [приоритетный проект по созданию комфортной городской среды] на федеральном уровне», — добавила Фишман.

Ожидается участие в конгрессе экс-замглавы Минстроя России Андрея Чибиса. В конце сентября он занял пост губернатора Мурманской области.

«Андрей Владимирович [Чибис] приедет 19 октября, — рассказала помощник Президента РТ. — Он будет участвовать в трех сессиях, в закрывающей пленарной сессии. Мы, в частности, будем обсуждать, как управлять территориями в суровом климате».

Также планируется участие губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, руководителей Липецкой, Тюменской, Самарской областей.

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