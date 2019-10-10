В Казани площадками архитектурной биеннале станут завод «Сантехприбор» и портовый элеватор

(Казань, 15 октября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани темой второй Российской молодежной архбиеналле станет переосмысление промышленных пространств, в рамках которой участники предложат проекты территорий завода «Сантехприбор» и портового элеватора. Об этом на брифинге в Кабинете Министров РТ сообщила помощник Президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова.

«Одной из площадок станет территория завода “Сантехприбор” в Адмиралтейской слободе, а второй площадкой будет здание Казанского портового элеватора», — сказала помощник Президента РТ.

Промышленные территории есть в каждом российском городе, и для многих населенных пунктов они являются источниками истории и идентичности. К тому же, на такие площадки не нужно заново тянуть инженерные сети и коммуникации, отметила спикер.

Финалистам биеналле предстоит предложить по 15 проектов развития двух площадок с макетами, экономическими моделями и подходами к историческому наследию.

«На площадки будут приглашать всех собственников любых промышленных территорий Татарстана, потому что подходы, предложенные молодыми архитекторами на биеннале, универсальны для всех промышленных территорий», — подытожила Фишман-Бекмамбетова.

Вторая Российская молодежная архитектурная биеннале состоится с 24 по 26 октября в Иннополисе.

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