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Татар-информ

15 октября 2019, 11:52

Официальная хроника

Алексей Песошин выступил на международном Сычуаньском форуме «Один пояс – один путь»

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Официальная хроника

Алексей Песошин выступил на международном Сычуаньском форуме «Один пояс – один путь»

Фото: tatarstan.ru

Премьер-министр РТ находится с рабочей поездкой в Китае.

 (Казань, 15 октября, «Татар-информ»). Глава Правительства Татарстана Алексей Песошин выступил с приветственным словом на первом международном Сычуаньском форуме глав породненных регионов и городов в рамках проекта «Один пояс – один путь» и отметил высокий уровень развития отношений Китая и регионов РФ. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Первый Сычуаньский форум породненных регионов и городов в рамках проекта &quot;Один пояс и один путь&quot;. Принимает участие Премьер-министр Республики Татарстан А.В. Песошин. 

«В этом году отмечается 70-летие образования Китайской Народной Республики. Прошу принять мои самые искренние поздравления и пожелания Китаю дальнейшего успешного развития и процветания. Также в этом году отмечается 70-летие дипломатических отношений между нашими странами. Приятно отметить, что 2019 год и следующий 2020-й объявлены Годами межрегионального сотрудничества между нашими странами», – сказал Песошин в приветственном слове. Премьер-министр РТ выразил уверенность, что проведение в городе Ченду международного форума будет способствовать дальнейшему развитию связей китайских провинций и регионов России.

Первый Сычуаньский форум породненных регионов и городов в рамках проекта &quot;Один пояс и один путь&quot;. Принимает участие Премьер-министр Республики Татарстан А.В. Песошин.

Сычуаньский форум проводится для углубления региональных связей развития двустороннего практического сотрудничества. В нем принимают участие представители регионов побратимов и городов-побратимов из Китая и России.

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