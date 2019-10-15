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Татар-информ

15 октября 2019, 12:05

Происшествия

В Казани задержали бутлегера, который в магазине продавал из-под полы контрафактный алкоголь

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Происшествия

В Казани задержали бутлегера, который в магазине продавал из-под полы контрафактный алкоголь

В общей сложности у казанского бутлегера изъяли почти 57 литров спиртосодержащей жидкости.

(Казань, 15 октября, «Татар-информ»). В Казани задержали бутлегера, который в торговом павильоне продавал из-под полы контрафактный алкоголь. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственных источников.

«Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Казани выяснили, что в одном из магазинов в Советском районе города местный житель организовал продажу спиртосодержащей жидкости в пластиковых бутылках по пол-литра. Стоимость такой бутылки составляла 100 рублей», – рассказал агентству источник.

Во время осмотра в торговом павильоне были найдены 48 бутылок спиртосодержащей жидкости объемом 0,1 литра, 128 бутылок по 0,25 литра и 40 полулитровых бутылок. В общей сложности у казанского бутлегера изъяли почти 57 литров спиртосодержащей жидкости, на которую у мужчины отсутствовали какие-либо документы.

Весь изъятый алкоголь направлен на экспертизу.
 

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