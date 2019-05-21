Лето, роботы, палатки: В Татарстане начался отбор лучших программ для отдыха детей в 2020 году

(Казань, 15 октября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). В Татарстане стартовал смотр профильных программ летнего отдыха. Свои смены представляют оздоровительные учреждения, организации дополнительного образования, детские и молодежные общественные организации. Смотр позволяет им составить дорожную карту работы, тщательно запланировать подбор педагогов, материалов, вожатых и мероприятий, отметила заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

«Содержание смен играет глобальную роль в летнем отдыхе и оздоровлении, потому что за 21 день мы успеваем формировать привычку», — подчеркнула Фазлеева.

До этапа отбора профильных смен, которые получат государственное софинансирование, дошли более 160 программ от 72 организаций, в том числе 22 программы палаточных лагерей, рассказал заместитель министра по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«Порядка 85% стоимости отдыха в этих лагерях будет оплачиваться за счет государства», — отметил он.

Всего на организацию детского отдыха в РТ в следующем году направят порядка 1,6 млрд рублей. При отборе программ комиссия уделяет особое внимание модулям по формированию навыков общения. Также в летние смены 2020 года включат национальный региональный компонент, чтобы ребята могли окунуться в историю и культуру родного края. Такие смены предлагает республиканский палаточный лагерь «Археос».

«Летом ребята отдыхают на природе в палатках, занимаются исторической реконструкцией. Мы сами шьем костюмы, разыгрываем исторические события нашего края — уже было великое переселение народов, планируем заняться ранним периодом Волжской Булгарии», — рассказал директор лагеря «Археос» Антон Топкин.

Также организации предлагают спортивные, социально-педагогические, интеллектуальные, гражданско-патриотические, творческие и IT-смены. Научиться собирать и программировать роботов юные татарстанцы могут в оздоровительно-образовательном комплексе «Байтик». Смена подходит для ребят самого разного возраста: дети до 9 лет собирают простые машины вроде робота-шпиона, а подростки от 14 лет уже могут создать робота с нуля, напечатав его на 3D-принтере, рассказал руководитель направления Айдар Ашрапов.

В состав экспертной комиссии входят члены Межведомственной комиссии по организации отдыха детей и молодежи, представители министерств и ведомств, курирующие организацию детского отдыха в Республике Татарстан.

Напомним, что за летнюю кампанию 2019 года в проведенных 130 республиканских профильных сменах отдохнули 69 тыс. 800 человек.

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