УФСИН РТ через суд требует взыскать более 100 тысяч рублей за содержание экс-заключенного ИК №19

(Казань, 15 октября, «Татар-информ»). УФСИН РТ через суд требует взыскать с бывшего заключенного деньги, потраченные на его содержание в колонии. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе УФСИН по РТ.

Житель Нижнекамска отбывал наказание в ИК №19 с октября 2013 года по сентябрь 2017-го. В течение этих четырех лет работать отказывался.

«В соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом РФ, осужденный обязан трудиться. Если он отказывается от оплачиваемой работы – это считается злостным нарушением», – объяснили агентству в пресс-службе.

С зарплаты работающего заключенного взыскиваются расходы на его содержание в исправительном учреждении, в том числе коммунальные услуги. С того, кто работать отказался, эти расходы взыскиваются после освобождения через суд.

«По данным бухгалтерии ИК №19 из федерального бюджета на содержание заключенного жителя Нижнекамска было потрачено 112 тысяч 312 рублей 31 копейка. В эту сумму входит стоимость питания, одежды, коммунальных услуг, средств личной гигиены», – рассказал руководитель пресс-службы УФСИН по РТ Алексей Ларин.

Теперь эту сумму УФСИН по РТ просит взыскать с экс-заключенного через суд, соответствующий иск находится на рассмотрении в суде Нижнекамска.

Как рассказали в ведомстве, за 2018 год в Татарстане с не работавших в заключении осужденных было взыскано 840 тысяч рублей. За девять месяцев с начала 2019 года в суды уже поступило подобных исков на 800 тысяч рублей.

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