WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

15 октября 2019, 13:28

Спорт

Певец Баста стал владельцем футбольного клуба

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Спорт

Певец Баста стал владельцем футбольного клуба

Фото: архив/Владимир Васильев

Спортивным директором команды является легендарный нападающий ФК «КАМАЗ» из Набережных Челнов.

(Казань, 15 октября, «Татар-информ»). Певец Баста (Василий Вакуленко) официально стал владельцем футбольного клуба СКА из Ростова-на-Дону, сообщается на официальном сайте команды. Музыкант закрыл долговые обязательства команды, вложив порядка 10 миллионов рублей.

«Решение помочь родному для меня клубу не является спонтанным. На протяжении года мы готовились к этому шагу, постепенно оплачивая долги команды, планировали структурные изменения, подбирали команду и обсуждали стратегию развития», — цитирует Вакуленко сайт ска-ростов.рф.

Также известно, что со следующего сезона ростовский клуб будут спонсировать Правительство Ростовской области и «РТ-Капитал», которая является дочерней компанией корпорации «Ростех».

Интересно, что спортивным директором клуба является Виктор Панченко, хорошо известный татарстанским любителям футбола по игре за «КАМАЗ» из Набережных Челнов. Выступая за этот клуб, Панченко забил 54 мяча в 98 проведенных матчах. Становился лучшим бомбардиром чемпионата России по футболу 1993 года (21 гол) и установил уникальное достижение, забив пять голов в чемпионате России в одном матче. Это произошло 26 марта 1994 года в игре в владикавказским клубом «Спартак».

На данный момент СКА занимает 7-е место в турнирной таблице зоны «Юг» первенства ПФЛ, набрав 18 очков после сыгранных 13 туров.

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