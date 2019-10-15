В Татарстане вырос спрос на топ-менеджеров

(Казань, 15 октября, «Татар-информ»). С начала 2019 года число вакансий для топ-менеджеров в Татарстане выросло на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба HeadHunter.

Почти половина (43%) размещенных вакансий для управленцев требуют от кандидатов опыта работы от 3 до 6 лет. Работодатели также ждут от них высшего образования, опыта управления, умения стратегически мыслить и планировать.

Топ-менеджеры в свою очередь при выборе работы учитывают возможности карьерного роста, оплату сверхурочных и наличие удобного рабочего места.

Управленцы чаще других повышают свою квалификацию — в основном, читая специальную литературу. Большинство (98%) из них уверены, что профессиональное обучение сотрудников должен оплачивать работодатель.

«Примечательно, что на данный момент средние зарплатные ожидания и предложения для топ-менеджеров в республике практически совпадают — порядка 80 тыс. рублей. Год назад ожидание претендентов на руководящие должности на девять тысяч превышало предложение работодателей», — рассказала руководитель пресс-службы HeadHunter Поволжье Александра Севостьянова.

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