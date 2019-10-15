Минниханов принял в Доме Правительства РТ главу «СИБУРа» и зампредседателя правления «Газпрома»

(Казань, 15 октября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов провел рабочую встречу с председателем правления компании «СИБУР Холдинг» Дмитрием Коновым и с заместителем председателя правления «Газпрома» Виталием Маркеловым. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«В ходе сегодняшней встречи Виталий Маркелов и Рустам Минниханов обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества ПАО "Газпром" и Республики Татарстан, реализации ряда совместных взаимовыгодных проектов, в том числе инвестиционных», – отметили в пресс-службе.

Виталий Маркелов и Дмитрий Конов прибыли в Татарстан накануне вечером с рабочей поездкой. Ожидается, что сегодня Президент РТ и зампредседателя правления «Газпрома» посетят Иннополис, где пройдет совещание, посвященное перспективным направлениям развития сотрудничества между ПАО «Газпром» и предприятиями Татарстана.

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