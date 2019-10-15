Полицейские в Татарстане обнаружили в грузовике из Ульяновска 3 тыс. литров контрафактного алкоголя

(Казань, 15 октября, «Татар-информ»). Полицейские в Татарстане обнаружили в грузовике «ГАЗель» из Ульяновска 3 тыс. литров контрафактного алкоголя. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственных источников.

«Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Казани установили жителя Ульяновской области, который поставлял в Татарстан контрафактный алкоголь», – рассказал агентству источник.

Благодаря слаженной работе оперативников казанского ОЭБ и ПК мужчину удалось задержать. В кузове «ГАЗели» были обнаружены 300 бутылок по десять литров со спиртосодержащей жидкостью. Весь изъятый алкоголь будет направлен на экспертизу, по результатам которой будет принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении.



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