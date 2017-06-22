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Татар-информ

15 октября 2019, 11:04

Общество

Парки Казани заработали с начала года 19 млн рублей — вдвое больше, чем в 2018 году

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Общество

Парки Казани заработали с начала года 19 млн рублей — вдвое больше, чем в 2018 году

Фото: архив/Салават Камалетдинов

Татарстан может делиться опытом управления общественными пространствами, считает Наталия Фишман-Бекмамбетова.

(Казань, 15 октября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). За 2019 год парки и скверы Казани заработали 19 млн рублей — это вдвое больше, чем в 2018 году, тогда этот показатель составил 8,9 млн рублей. Об этом на брифинге в Кабинете Министров РТ сообщила помощник Президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова.

«В этом году, я думаю, они за 20 млн [рублей] перевалят, и мы понимаем, что есть абсолютно дельные компетенции, связанные с тем, чтобы этими пространствами управлять, наполнять их активностью и так далее», — рассказала спикер.

Она добавила, что Татарстан готов делиться опытом с другими регионами России: «Нашим соседям и не только близким соседям из России мы уже много можем рассказать про то, как управлять общественными пространствами, не имея сверхденег», — уточнила помощник Президента РТ.

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