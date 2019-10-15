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Татар-информ

15 октября 2019, 16:38

Сельское хозяйство

Житель Менделеевского района представил проект «Птичий рай» по выращиванию птиц

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Сельское хозяйство

Житель Менделеевского района представил проект «Птичий рай» по выращиванию птиц

Фото: архив/Владимир Васильев

К концу 2020 года проект «Птичий рай» охватит 3 тысячи российских сел и деревень.

(Казань, 15 октября, «Татар-информ»). Участник проекта ОНФ «Село. Территория развития» из деревни Мунайка Менделеевского района Артем Мессеев представил на выставке «Золотая осень 2019» проект «Птичий рай». Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Форум сельских инициатив провел Российский союз сельской молодежи. На площадке команды из десяти пилотных сел представили экспертам бизнес-программы развития своих территорий.

Проект кооператива «Птичий рай» включает в себя создание крестьянского (фермерского) и личного подсобного хозяйств, образовательной площадки и коворкинга по обучению малому бизнесу, строительство туристических объектов и инфраструктуры.

В проект включена идея бережного использования природных ресурсов и сортировка вторсырья. Команда развития уже получила грант Росмолодежи для физических лиц. В проекте в том числе предполагается обучение 8 – 10 молодых семей по выращиванию птицы. Планируется, что уже в этом году не менее восьми семей начнут получать доход, а в дальнейшем более сотни сельчан смогут участвовать в проекте и успешно продавать продукцию.

Программа уже отработана на десяти пилотных территориях. К концу 2020 года проект охватит 3 тысячи российских сел и деревень.

В состав экспертов вошли зампредседателя госкорпорации развития «ВЭБ.РФ», гендиректор некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» Ирина Макиева, и. о. директора департамента развития сельских территорий Минсельхоза РФ Рената Бибарсова, а также зампредседателя комитета Госдумы по аграрной политике Алексей Лавриненко.

По итогам презентации эксперты рассказали, как найти инвесторов, дали советы по успешной реализации проектов, а также как привлечь финансирование, включиться в госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий» и по многим другим вопросам.

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