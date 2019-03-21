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Татар-информ

15 октября 2019, 19:12

Общество

В Казани 16 октября временно отключат свет в Приволжском и Советском районах

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Общество

В Казани 16 октября временно отключат свет в Приволжском и Советском районах

Фото: архив/Рамиль Гали

Электричества не будет из-за планового ремонта ЛЭП и оборудования трансформаторных подстанций, а также техобслуживания распределительных сетей.

(Казань, 15 октября, «Татар-информ»). В Казани 16 октября временно отключат свет в Приволжском и Советском районах из-за планового ремонта ЛЭП, оборудования трансформаторных подстанций и техобслуживания распределительных сетей. Об этом сообщается на официальном портале казанской мэрии.

С 8 утра и до 6 вечера света не будет в Приволжском районе в детском саду № 5 по улице Баки Урманче, в доме № 82 по Братьев Касимовых и доме № 5 по улице Мидхата Булатова. Электричество также отключат в поселке Отары по улицам 2-я Отарская, 4-я Отарская, 5-я Отарская, 6-я Отарская, Дорожная, Молдавская, Поперечно-Отарская, Приволжская и Придорожная.

В Советском районе электричества не будет с 9 утра и до 6 вечера по адресам: улица Гвардейская, № 46в, Толбухина, №№ 9, 11, 13, 15, 19, а также в домах по улице Главная поселка Кульсеитово.

«Отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей», — сообщает ОАО «Сетевая компания».

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