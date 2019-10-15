Татарстанцев приглашают стать общественными представителями АСИ в республике

(Казань, 15 октября, «Татар-информ»). Агентство стратегических инициатив (АСИ) открыло набор общественных представителей в регионах, чтобы развивать свою экосистему и популяризовать собственные сервисы. Об этом сообщается на официальном сайте АСИ.

Представительская сеть будет работать во всех регионах страны по каждому направлению — «Предпринимательство и технологии», «Социальные проекты», «Образование и кадры», «Городское развитие».

«Общественным представителям АСИ будут делегированы полномочия не только представления агентства в регионах по ключевым направлениям работы, но и по формированию партнерств, взаимодействию с сообществами, координации экспертной деятельности и реализации инициатив по задачам агентства», — рассказала глава АСИ Светлана Чупшева.

В частности, общественные представители будут работать с вузами-партнерами. Центрами взаимодействия станут «Точки кипения», которые сейчас активно открываются в регионах.

Отбор включает в себя три этапа. До 10 ноября претенденты должны подать онлайн-заявку, приложив к ней видеопрезентацию и эссе по стратегии своего личностного и профессионального развития. На втором этапе участники отбора проведут открытые мероприятия с презентацией своей стратегии, кроме того, эксперты оценят активность в цифровых медиа каждого из них. Третий этап будет представлять собой деловую игру: претендентам предстоит найти решение реальных задач, которые стоят перед АСИ.

«Всем участникам, подавшим заявки, будет предложено дальнейшее сотрудничество в рамках сообщества агентства», — пообещала Чупшева.

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