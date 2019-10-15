Молодой водитель иномарки протаранил бетономешалку в Казани и отлетел в припаркованный «Мерседес»

(Казань, 15 октября, «Татар-информ»). 20-летний водитель «Тойоты» протаранил бетономешалку в Казани и отлетел на припаркованный у обочины «Мерседес». Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в городской Госавтоинспекции.

«Накануне 20-летний водитель автомобиля "Тойота Королла" напротив дома № 7а по улице Тэцевская, по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем "КАМАЗ" (автобетоносмеситель) под управлением 57-летнего водителя», – уточнили в ГИБДД.

От удара японскую легковушку отбросило на припаркованный на обочине «Мерседес».

В результате ДТП водитель «Тойоты» получил ссадины лица.

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