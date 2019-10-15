В домах, школах и детсадах Московского района Казани 17 октября отключат воду на сутки

(Казань, 15 октября, «Татар-информ»). В ряде домов, школ и детских садов Московского района Казани 17 октября отключат воду на сутки, в связи с работами в сетях водопровода. Об этом сообщается на официальном портале казанской мэрии.

С 9:00 17 октября до 9:00 18 октября воды не будет по адресам: Волгоградская 11а (детсад № 240), 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29; Декабристов 100, 100б, 102, 104, 106, 106а, 106б, 108, 110. Кроме того, водоснабжение отключат на проспекте Ибрагимова 34, 36, 38, 40/24 и Ямашева 4, 6, 7, 8 (школа № 64), 10, 12, 12а, 14, 16, 17, 17а, 18, 18а (детсад № 221), 19, 19а, 19б (ТЦ «Оазис»), 20, 21, 21а, 22, 22а, 23, 23а, 24/40, 25, 27 и в ДК Химиков.

Казанцам советуют заранее запастись водой. МУП «Водоканал» разместит автоцистерны с водой согласно заявкам от жителей, сообщает исполком Казани.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.