КФУ улучшил свои позиции в рейтинге вузов Восточной Европы от QS

(Казань, 15 октября, «Татар-информ»). Казанский федеральный университет занял 36-е место в рейтинге вузов развивающихся стран Восточной Европы и Центральной Азии за 2019 год, подготовленным британской аналитической компанией Quacquarelli Symonds (QS). Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом, КФУ по сравнению с 2018 годом, когда он разместился на 42-й позиции, сумел подняться на шесть пунктов.

Еще два казанских вуза оказались включены в рейтинг, но не попали в топ-100. КНИТУ (КАИ) занял 196-е место, а КНИТУ (КХТИ) вошел в группу 201–210.

Всего в шестой выпуск QS University Rankings: Emerging Europe & Central Asia включены 350 университетов, в том числе 105 российских. В топ-100 вошли 23 отечественных вуза. Лидером рейтинга остался Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Казанский университет вошел в рейтинг британского журнала Times Higher Education по искусству и гуманитарным наукам.

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