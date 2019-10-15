Нижнекамский лесник обнаружил в лесу древнее надгробие

(Казань, 15 октября, «Татар-информ»). Нижнекамский грибник, отправившись в Корабельную рощу собирать грибы, наткнулся на древнее надгробие. На большом надгробном камне были высечены рисунки и надписи, передает «НТР 24».

На плите изображен голгофский крест, а по его краям – копье и трость с губкой, с помощью которых измывались над распятым Иисусом Христом.

Надпись на надгробии свидетельствует о том, что захоронение принадлежит обычному человеку. «Здесь покоится града Мамадыша христианин Павел Усолин, скончавшийся в 1846 году от возможно оспы», – гласит она.





По одной из версий, лес вырос на территории старинного кладбища. Историк Джалиль Газизов рассказал, что в XVII веке на этом месте, как раз напротив современной деревни Ильинка, находилось Миньковское селище. «Возможно, это кладбище относится к нему», – предположил он.

Неизвестно, удастся ли установить, почему житель Мамадыша оказался похоронен достаточно далеко от родного города. Но в любом случае надгробие будет вызывать интерес, так как Нижнекамск – молодой город.

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