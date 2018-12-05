ОЭЗ «Иннополис» вошла в мировой рейтинг лучших экономических зон

(Казань, 15 октября, «Татар-информ»). Особая экономическая зона «Иннополис» включена в мировой рейтинг лучших экономических зон 2019 года, составленный входящим в Financial Times Ltd. журналом fDi magazine.

ОЭЗ «Иннополис» стала лучшей в номинации IT и одной из лучших в номинации «Индустрия 4.0» (вместе с одной южнокорейской и двумя польскими свободными экономическими зонами).

Составители рейтинга обратили внимание на готовность 16 тыс. специалистов со всей России переехать в Иннополис и на связь между особой экономической зоной и Университетом Иннополис, 95% выпускников которого находят первую работу именно в ней.

Кроме того, эксперты упомянули «работу по созданию нового индустриального парка, целью которой является привлечение связанных с IT производственных компаний в таких областях, как робототехника, микроэлектроника, аддитивные технологии и прототипирование».

Журнал fDi magazine с 2015 года составляет мировой рейтинг лучших экономических зон.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.