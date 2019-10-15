Самые награждаемые российские короткометражки покажут в Казани

(Казань, 15 октября, «Татар-информ»). С 18 по 20 октября в казанском Доме актера имени М. Салимжанова покажут пять самых награждаемых российских короткометражных фильмов 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба дирекции «Время кино».

Жители Казани смогут увидеть короткометражки, посвященные «остросюжетным взаимоотношениям миллениалов с этим миром, старшими поколениями и между собой», отмечают организаторы. Все они стали участниками и лауреатами крупнейших российских и международных кинофестивалей.

В программе такие картины, как «Жрица словесности» Лады Искандеровой, «Учитель» Максима Елагина, «Зной» Алексея Чудинова, «Грымза» Анастасии Чагочкиной и «Турист» Дениса Кудрявцева.

Общая продолжительность программы составит 91 минуту, возрастное ограничение – 16+. Начинаться кинопоказы будут в 19 часов.

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