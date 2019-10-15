Нотариальные услуги в России станут доступны без предъявления паспорта

(Казань, 15 октября, «Татар-информ»). Передавшие свои биометрические данные в единую биометрическую систему жители России смогут получать нотариальные услуги без предъявления паспорта. Об этом на круглом столе в Совете Федерации рассказал заместитель министра юстиции РФ Денис Новак, передает РИА Новости.

По словам Новака, представляемое им ведомство подготовило соответствующий законопроект. В ближайшее время Государственная Дума должна будет рассмотреть его в первом чтении.

Среди новаций замминистра упомянул «использование нотариусом для удостоверения личности при личной к нему явке вместо документов, удостоверяющих личность, биометрических систем» и возможность удостоверить сделку двумя и более нотариусами из разных городов путем составления единого электронного документа.

Помимо этого, предполагается пополнить список нотариальных действий, которые можно будет совершать удаленно. Новелла подготовлена в ходе реализации проекта нормативного регулирования цифровой среды.

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