Единую платежку по ЖКУ могут ввести в России

(Казань, 15 октября, «Татар-информ»). В России планируют объединить все услуги ЖКХ в одной платежке. Об этом со ссылкой на проект отзыва Правительства РФ на соответствующий законопроект пишет газета «Известия».

Законопроект был разработан Минстроем РФ и внесен в Государственную Думу группой парламентариев 19 июня. Единый платежный документ (ЕПД) призван сделать проще оценку расходов на ЖКУ для граждан и контроль роста тарифов – для властей, отмечает издание.

В ЕПД должны появиться строки «за управление, содержание и текущий ремонт дома, коммунальные услуги и ресурсы, взнос за капремонт и вывоз мусора». Сейчас жители некоторых регионов получают несколько платежек за ЖКУ.

В проекте правительственного отзыва авторам инициативы рекомендовано соотнести «единый платежный документ» с уже существующим «платежным документом», а также уточнить понятие «расчетного центра».

По мнению опрошенных газетой экспертов, нынешний вариант проекта закона позволит расчетным центрам завышать стоимость своих услуг, что приведет к росту тарифов.

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