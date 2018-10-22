Минниханов презентует возможности Иннополиса главному в «Газпроме» по космическим технологиям

(Казань, 15 октября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня посетит Иннополис с заместителем Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталием Маркеловым, а также примет участие в совещании по развитию экономических связей между подразделениями «Газпрома» и предприятиями Татарстана. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе руководителя республики.

«Планируется посещение Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и заместителем Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталием Маркеловым АНО ВО “Университет Иннополис”», – отметили в пресс-службе.

Ожидается, что для высоких гостей будет организована презентация научного потенциала университета, который ведет разработки в области робототехники, обработки и передачи данных, создания геоинформационных платформ и других сферах. Не вызывает сомнений, что Виталию Маркелову, как председателю совета директоров АО «Газпром космические системы», презентация будет интересна. Компания реализует телекоммуникационные и геоинформационные проекты, в том числе развивает систему аэрокосмического мониторинга.

После посещения университета Рустам Минниханов и Виталий Маркелов планируют провести совещание о ходе реализации Дорожной карты по взаимодействию ПАО «Газпром» с промышленным комплексом Татарстана.

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