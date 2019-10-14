В Нижнекамске выбрали самых красивых татарочек города

(Казань, 15 октября, «Татар-информ»). В Нижнекамске состоялся отборочный тур конкурса «Тубэн Кама гузэле». В этом году в конкурсе красоты приняли участие 17 жительниц города в возрасте от 14 до 30 лет, передает «НТР 24».



Конкурсантки продемонстрировали членам жюри свои самые лучшие навыки и таланты: они читали стихи, в том числе собственного сочинения, исполняли композиции и хореографические номера, а также демонстрировали знания родного языка. Главным условием состязания был запрет на использование современных гаджетов, смартфонов и планшетов.



Одной из претенденток на победу стала библиотекарь Айгуль Исмагилова. Девушка вышла на сцену в накосниках бабушки и в специально купленном для конкурса платье. Журналистам претендентка на победу рассказала, что умеет красиво говорить по-татарски, рассказывать истории и танцевать.



«Все это приведет меня к победе», – убеждена нижнекамка.



В результате из общего числа претенденток на титул самой красивой и талантливой татарской девушки Нижнекамска в финал прошли семь красавиц. За титул «Тубэн Кама гузэле» полуфиналистки поборются 6 ноября. Мероприятие пройдет в молодежном центре «Ковер».

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