Ветеран Великой Отечественной войны из Нижнекамска отпраздновал столетие

(Казань, 15 октября, «Татар-информ»). Столетний юбилей отпраздновал ветеран Великой Отечественной войны Минсалих Хабибрахманов из Нижнекамска. Поздравить его приехали не только родные и близкие, но и представитель муниципалитета – заместитель руководителя исполкома Альфред Нигматзянов. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Минсалих Хабибрахманович родился в селе Туба Нижнекамского района.





В военные годы он воевал на фронте в артиллерийской дивизии, где также принимал участие в боях при обороне Севастополя, Одессы и Керчи. В тяжелой битве под Крымом был ранен и после лечения в госпитале продолжил военную службу.



Победу Минсалих Хабибрахманов встретил в Австрии. Ветеран награжден Орденом Красной звезды и медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне».



После окончания войны он вернулся в родное село, где долгие годы трудился электромонтером в совхозе «Красный Зай».



В 1946 году женился. Вместе с женой воспитал двух дочерей и сына, которые подарили десять внуков и четыре правнука.

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