В этом году Корпорация МСП разработает меры поддержки для самозанятых

(Казань, 15 октября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). В 2019 году Корпорации МСП предстоит разработать меры поддержки для самозанятых. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал первый заместитель министра экономики Республики Татарстан — директор Департамента развития предпринимательства и конкуренции Рустем Сибгатуллин.

«По ФЗ № 209 самозанятый не относится к субъектам МСП. В рамках нацпроекта („Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы“ — прим. Т-и) за Корпорацией МСП в 2019 году стоит задача разработать меры поддержки для самозанятых», — отметил Сибгатуллин.

По его словам, обсуждается, какая именно финансовая поддержка сегодня необходима для самозанятых, в том числе льготные займы и компенсация процентов при получении кредитов. Однако окончательное решение пока не принято, уточнил первый замглавы Минэкономики РТ.

«На данный момент прямых мер финансовой поддержки для самозанятых нет, но я не исключаю, что по истечению года эксперимента будут сделаны выводы о необходимости введения таких мер», — добавил собеседник агентства.

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