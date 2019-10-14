В селе Три Озера Спасского района открылся обновленный Дом культуры

(Казань, 15 октября, «Татар-информ»). В селе Три Озера Спасского района после капитального ремонта открылся Дом культуры. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта РТ.

Здание было построено в 1980 году, и с того времени ремонт здесь ни разу не проводился. Средства на работы были выделены в рамках реализации республиканской программы капитального ремонта объектов культурного назначения.



Специалисты полностью обновили объект – были отремонтированы системы центрального отопления, холодного водоснабжения, канализации, вентиляции; проведены электромонтажные работы; заменена кровля, окна, двери, сантехника; смонтирована новая сцена.





Открытие ДК состоялось при участии главы района Фаргата Мухаметова, руководителя исполкома Валерия Осокина и начальника отдела культуры Фархата Низамова.



В обновленном здании жители села планируют отмечать праздники, ставить спектакли, проводить различные соревнования. Пока же по клубному расписанию работает восемь кружков – детские любительские объединения «Светлячок», «Домисолька» и «Юный актер», ВИА «Славяне», любительское объединение «Трехозерские девчата», клуб по интересам «Славяночка» (для пожилых лиц), объединение по шашкам «Чемпион» и кружок по спорту «Здоровячок».





По случаю торжественного события в Доме культуры состоялся праздничный концерт. На сцену вышли ансамбль «Славяне», вокальная группа «Иволга», Рустем Холмирзоев, дуэт Лидии и Алексея Комягиных, Владимир Елисов, Николай Избранов, музыкальная группа «Жизнь» из Старомайнского района и другие самодеятельные артисты.

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