На пришкольном участке в буинской деревне вырастили гигантскую капусту

(Казань, 15 октября, «Татар-информ»). В деревне Большое Фролово Буинского района на пришкольном участке вырастили гигантский овощ – капусту белокочанную весом свыше 13 килограммов. Об этом сообщается в Instagram`e населенного пункта.
В качестве доказательства на фото продемонстрированы напольные весы с соответствующим весом овоща.
«Коллектив школы во главе в заведующей участком Мясниковой Т. А. вырастили капусту-гигант – 13 с лишним килограмм! Молодцы! Дальнейших успехов и удач!» – говорится в сообщении.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что жители Лаишевского района вырастили уникальный урожай гигантских тыкв.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
#гигант #успех #капуста #пришкольныйучасток Коллектив школы во главе в заведующей участком Мясниковой Т. А вырастили капусту гигант _ 13 с лишним килограмм! Молодцы! Дальнейших успехов и удач!