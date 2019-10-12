На пришкольном участке в буинской деревне вырастили гигантскую капусту

(Казань, 15 октября, «Татар-информ»). В деревне Большое Фролово Буинского района на пришкольном участке вырастили гигантский овощ – капусту белокочанную весом свыше 13 килограммов. Об этом сообщается в Instagram`e населенного пункта.



В качестве доказательства на фото продемонстрированы напольные весы с соответствующим весом овоща.



«Коллектив школы во главе в заведующей участком Мясниковой Т. А. вырастили капусту-гигант – 13 с лишним килограмм! Молодцы! Дальнейших успехов и удач!» – говорится в сообщении.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что жители Лаишевского района вырастили уникальный урожай гигантских тыкв.

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