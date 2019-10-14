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Татар-информ

15 октября 2019, 06:30

Культура

Альметьевский драмтеатр начнет новый сезон премьерой спектакля «Эзоп»

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Культура

Альметьевский драмтеатр начнет новый сезон премьерой спектакля «Эзоп»

Фото: almetyevsk.tatar.ru

В премьере альметьевские актеры заговорят эзоповым языком.

(Казань, 15 октября, «Татар-информ»). 18 октября Альметьевский татарский драмтеатр откроет новый юбилейный 75-й театральный сезон. И начнет его первой премьерой спектакля «Эзоп» по пьесе Гильерме Фигейредо. Об этом сообщает пресс-служба главы Альметьевского района.

Театр был образован в 1944 году. По словам директора Фариды Исмагиловой, в те далекие военные годы нашлись смельчаки, которые загорелись идеей открытия передвижного театра в небольшом поселении, ведь статус города Альметьевск получил в 1953 году.

На сегодняшний день Альметьевский театр является одним из признанных коллективов Татарстана.

В премьере альметьевские актеры заговорят эзоповым языком. Режиссером выступил постановщик камерной сцены театра на Васильевском острове в Санкт-Петербурге и главный режиссер театра «Мастеровые» в Набережных Челнах.

Денис приехал со своей командой – композитором Виталием Истоминым, художником-постановщиком Александром Моховым, художником по свету Игорем Фоминым, художником по костюмам Марией Луккой. В основе сюжета спектакля лежит легенда о древнегреческом баснописце Эзопе, под именем которого до нас дошло более 400 коротких прозаических басен.

В пьесе действие происходит в Древней Греции, а в спектакле Альметьевского драмтеатра режиссер переместит зрителей в реальность, где каждый сможет сам выбрать место действия. «Будет это Россия, Европа, Татарстан, может быть, Альметьевск – выбирать Вам, дорогие зрители», – отмечает издание.

 

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