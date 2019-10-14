Альметьевцы обменяли пластик и макулатуру на саженцы пихты и кедра

(Казань, 15 октября, «Татар-информ»). В Альметьевске, на площадке перед Департаментом экологии и природопользования, прошла традиционная экологическая акция «Спасем дерево вместе». Во время акции любой желающий смог обменять вторсырье или одежду на саженцы кедра, пихты, лиственницы сибирской, клена остролистного, липы остролистной, дуба, яблони, сообщает пресс-служба главы Альметьевского района.



По условиям акции необходимо было сдать 5 кг макулатуры, 1 кг пластиковых бутылок или 2 кг одежды, чтобы взамен получить одно дерево.



Организаторами акции выступили Департамент экологии и природопользования совместно с «Экосервисом», Управлением по делам детей и молодежи и Фондом помощи детям с ограниченными возможностями здоровья «Дари добро».



Цель акции – сформировать экологическую культуру у граждан и воспитать гуманное отношение к природе.



Организаторы отметили, что в дружной обстановке, выполняя полезные дела, очищая свои дома от ненужных вещей и бумаг, жители города пополнили зеленый фонд Альметьевска.

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