Сельчане Менделеевского района представили премьеру спектакля «Сломанный браслет»

(Казань, 15 октября, «Татар-информ»). В Тураевском сельском Доме культуры Менделеевского района театральный коллектив «Дорешкэй» Тойгузинского ДК показал спектакль-мелодраму «Сломанный браслет». Об этом пишут «Менделеевские новости».



Главную роль в постановке исполнил композитор, автор-исполнитель Роберт Набиуллин, отметивший на днях 75-летний юбилей. Действия разворачиваются в наши дни, но в течение спектакля красной нитью проходит отголосок войны.





Главный персонаж спектакля – Мифтахетдин (Роберт Набиуллин) призывается на фронт, но вскоре попадает в плен. Совершив побег, он теряется в финских лесах.



Раненого, голодного и бредившего солдата находит девушка Диляра. Понимая, какое отношение будет к нему на Родине, Мифтахетдина переправляет в Швецию, где он проводит 50 лет.





Символом в спектакле является браслет: именно его перед уходом на войну Мифтахетдин дарит молодой жене Фагиле, но, желая подогнать по размеру, нечаянно ломает. Живя на чужбине, он много раз порывается увидеться с семьей. Однако каждый раз он отказывается от этой мысли, потому что появление предателя на Родине могло нанести вред близким. Дальнейшую судьбу героев решает письмо из заграницы.



Спектакль поставлен в рамках Года театра в России.

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