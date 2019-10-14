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Татар-информ

15 октября 2019, 00:03

Общество

В Менделеевске открыли «Аллею спорта» с уличными тренажерами

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Общество

В Менделеевске открыли «Аллею спорта» с уличными тренажерами

Фото: mendeleevskyi.ru

«Аллея спорта» стала отличным подарком для любителей здорового образа жизни.

(Казань, 15 октября, «Татар-информ»). В Менделеевске состоялось официальное открытие «Аллеи спорта» – специальной площадки с уличными тренажерами для занятий спортом на открытом воздухе. Об этом пишут «Менделеевские новости».

Во время церемонии глава района Валерий Чершинцев отметил, что у горожан появилось замечательное место, где можно выполнять упражнения на современных тренажерах, бегать, заниматься скандинавской ходьбой.



«Менделеевцы теперь могут регулярно заниматься спортом на свежем воздухе. Самое главное, тренажеры доступны как для взрослых, так и для детей», – отметил Валерий Сергеевич.



На аллее установлено 12 тренажеров для тренировки всех групп мышц, беговая дорожка, оборудована входная арка, освещение для занятий спортом в темное время суток.



В день открытия «Аллеи спорта» горожане с удовольствием тестировали тренажеры, а активным жителям ТОСов вручили палки для скандинавской ходьбы и показали мастер-класс. Школьники приняли участие в забеге.



Чершинцев призвал менделеевцев активно заниматься спортом, следить за своим здоровьем, а также беречь оборудование.

 

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