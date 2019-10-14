В Нижнекамске появились первые наброски нового граффити с танцовщицей

(Казань, 15 октября, «Татар-информ»). В Нижнекамске продолжается благоустройство первой очереди улицы Баки Урманче. В минувшие выходные на один из торцов многоэтажки начали наносить изображение Шары Жандарбековой, передает «НТР 24».



Шара Жандарбекова – известнейшая советская танцовщица, которую называют «бриллиантом» музыкально-пластического искусства.



Ранее на другой многоэтажке художники написали портрет художника Баки Урманче. Огромное изображение наносили несколько дней на стене дома № 28 по одноименной улице. На нечетной стороне улицы появятся еще две картины размером с дом.





На них будут изображены произведения знаменитого художника. Перерисовать картины под граффити является одной из задумок архитекторов в рамках проекта реконструкции улицы Баки Урманче.

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