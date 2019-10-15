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Татар-информ

15 октября 2019, 09:30

Общество

«Пятерочка» и «Лиза Алерт» запустили «Островки безопасности» в 65 регионах России

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Общество

«Пятерочка» и «Лиза Алерт» запустили «Островки безопасности» в 65 регионах России

Фото: архив/Михаил Захаров, скриншот

Проект «Островок безопасности» ориентирован на помощь людям, страдающим деменцией, а также детям, которые могут заблудиться.

(Казань, 15 октября, «Татар-информ»). Ведущая мультиформатная розничная компания России X5 Retail Group объявила о масштабировании совместного проекта торговой сети «Пятерочка», Центра поиска пропавших людей (ЦППЛ) и поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» на все регионы присутствия ритейлера. «Островки безопасности» уже работают более чем в 14,5 тыс. универсамах в 65 субъектах. 

«Островок безопасности» – это специальная зона в каждом магазине «Пятерочка», оборудованная отличительным знаком в виде оранжевого геолокационного пина, который является ориентиром для всех потерявшихся людей. Зайдя в любую «Пятерочку», заблудившийся человек может обратиться к сотруднику магазина или дождаться, пока ему предложат помощь. Около 50 тыс. человек, работающих в торговой сети, прошли полный курс обучения и теперь умеют определить потерявшегося или дезориентированного человека и знают, как действовать в случае его обнаружения на территории универсама. Директор магазина сообщает о каждом таком случае на горячую линию ЦППЛ, специалист которой в зависимости от сложившейся ситуации вызывает скорую помощь, полицию или направляет представителя отряда «Лиза Алерт» в универсам.

«Пятерочка» – первая торговая сеть, запустившая подобный проект с «Лизой Алерт». Он ориентирован на помощь людям, страдающим деменцией, а также детям, которые могут заблудиться. Согласно данным «Лизы Алерт», в России ежегодно теряются более 100 тыс. человек. Благодаря «островкам безопасности» каждому потерявшемуся пожилому человеку или ребенку помогут вернуться домой. За пять месяцев тестирования, проходившего в 2600 магазинах Москвы и Московской области, помощь была оказана 118 людям, 13 из которых были срочно госпитализированы в тяжелом состоянии. 

Торговая сеть и поисково-спасательный отряд запустили специальный портал liza.5ka.ru, где каждый желающий может найти адреса магазинов «Пятерочка», в которых оказывают помощь потерявшимся людям. 

«Забота о людях и участие в общественной жизни городов и населенных пунктов, где работает “Пятерочка“, – важная часть миссии нашей торговой сети. Я очень рад, что коллективы наших магазинов становятся активными членами гражданского общества и могут внести свой вклад в позитивную динамику по возвращению пропавших людей», – отметил генеральный директор торговой сети «Пятерочка» Сергей Гончаров.

«Для нас очень важна любая помощь в поиске пропавших, но особое значение имеет взаимодействие с торговой сетью “Пятерочка“. Квалифицированная помощь, которую могут оказать потерявшемуся или дезориентированному человеку в магазине шаговой доступности, позволяет найти и спасти многих людей. Благодаря грамотным действиям даже одного обученного сотрудника магазина мы существенно экономим время и ресурсы на поиски», – добавил директор Центра поиска пропавших людей и председатель отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев.

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