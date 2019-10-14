На трех казанских улицах могут появиться новые газозаправочные станции

(Казань, 14 октября, «Татар-информ»). Сегодня в исполкоме Казани прошла встреча, на которой мэр Ильсур Метшин и гендиректор ООО «Газпром газомоторное топливо» Олег Мелехин обсудили переход на газомоторное топливо казанского пассажирского транспорта и распространение соответствующей инфраструктуры, сообщает портал мэрии столицы РТ.

Олегу Мелехину рассказали о казанском парке техники на газомоторном топливе. На сегодняшний день около 15% пассажирских перевозок осуществляются на газомоторных автобусах.

Одной из главных тем встречи стал вопрос, связанный с выделением участков для строительства газозаправочных объектов. Сейчас компания рассматривает возможность строительства соответствующих станций на улицах Васильченко, Адоратского, а также на Сибирском тракте по направлению к поселку Дербышки.

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