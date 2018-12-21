Вячеслав Основин о матче против «Автомобилиста»: Тяжелая игра, но мы хорошо сыграли в обороне

(Казань, 14 октября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Нападающий казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Вячеслав Основин назвал игру и победу над екатеринбургским «Автомобилистом» «тяжелой». Встреча завершилась победой казанцев со счётом 3:1.

«Тяжелая игра для меня и для команды. „Автомобилист“ — хорошая команда, у них были моменты зацепиться за счёт, но у нас хорошо сыграл вратарь, хорошо сыграли в обороне. Мы реализовали свои моменты и выиграли игру», — поделился Основин.

Также он объяснил причины преимущества во втором периоде — 28:10 по броскам и 12:3 по вбрасываниям: «У нас была ближняя давка, нам удавалось закрывать соперника в его зоне, накладывать смены».

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