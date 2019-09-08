Нападающий «Ак Барса»: Иногда «Автомобилист» ловил нас на контратаках, но мы смогли победить

(Казань, 14 октября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Форвард казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Михаил Фисенко прокомментировал домашнюю победу над «Автомобилистом» из Екатеринбурга со счетом 3:1.

«Хорошо сыграли, мало пропустили и забили важные голы. В первом периоде мы хорошо играли, давали мало шансов сопернику, но они ловили нас на контратаках. Пропустили гол, но продолжили работать и забили сами», — поделился Фисенко.

Также он оценил работу всей команды в обороне: «Все здорово сработали: мы знаем, что у соперника есть хорошие исполнители, поэтому постарались не давать им шансов».

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