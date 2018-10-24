Станислав Галиев: После поражения от ЦСКА «Ак Барс» сегодня должен был выиграть

(Казань, 14 октября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Нападающий хоккейного клуба «Ак Барс» Станислав Галиев провёл анализ игры против «Автомобилиста», который сегодня оказался слабее казанцев — 3:1 в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

«Тяжелая игра, мы настраивались, были обязаны выигрывать, особенно после поражения от ЦСКА. Было непросто сначала, но потом отыгрались, забили второй гол, в третьем периоде взяли шайбу под свой контроль и забили третью», — поделился хоккеист.

После игры наставник казанского клуба заявил, что все три периода команда отыграла одинаково хорошо, Галиев прокомментировал его мнение: «Нам нужно продолжать работать в том же духе, не выпадать из игры, быть агрессивнее и не давать шансов сопернику, как сегодня — „Автомобилист“ только восемь раз бросил. Это большой плюс для нас».

Вдобавок нападающий рассказал о своём отношении к сложившейся тенденции — поражение, после которого следует шестиматчевая победная серия: «Я считаю, так должно быть всегда. Команда должна быть злой из-за поражения, мы не любим проигрывать. На этот сезон у нас большие амбиции и мы должны прогрессировать с каждым матчем».

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