Наставник «Ак Барса»: Мы не сможем играть весь сезон так же, как с «Автомобилистом»

(Казань, 14 октября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал сегодняшнюю победу над екатеринбургским «Автомобилистом» со счетом 3:1.

«Мы сегодня провели хороший матч. Пропустили гол, но потом смотрели его — там такой бросок, один из тысячи, тот, кто нам его забил, — мастер. Первый период давался тяжело, однако мы забросили тяжёлые и очень рабочие голы. Победили, думаю, достойно», — сообщил журналистам Квартальнов.

Также он отметил качество игры казанцев: «Все три периода мы провели на одном уровне. Но я вам хочу сказать — мы все матчи так точно играть никогда не будем. Надо понимать, что это такая "выхлёстывающая" игра. Мне было важно посмотреть на команду после большой игры с ЦСКА, чтобы она так сыграла. Тем более мы играли тоже с очень приличной командой. Вот это радует».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.